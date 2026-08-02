«Бьют целенаправленно»: склад компании Rozetka под Киевом снова горит ВС РФ нанесли второй удар по крупному складу украинской компании Rozetka в .
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«Бьют целенаправленно»: склад компании Rozetka под Киевом снова горит ВС РФ нанесли второй удар по крупному складу украинской компании Rozetka в .
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