Sedric отслеживает коммуникации сотрудников финансовых учреждений для обеспечения соответствия нормативным требованиям

Для финансовых учреждений соблюдение нормативных требований становится все более затратным. Согласно недавнему опросу, 76 % компаний, предоставляющих финансовые услуги, увеличили свои расходы на соблюдение нормативных требований в период с 2022 по 2023 год, причем большинство из них обвиняют в этом новые законы.
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