Вопрос о выписке Остина остаётся открытым - Пентагон не может назвать дату

Ситуация с Остином по-прежнему остаётся непонятной - он до сих находится в медицинском центре.70-летний глава Пентагона Ллойд Остин, который по должности находится чуть ниже президента в командной цепочке вооруженных сил США, должен быть доступным в любой момент, чтобы своевременно отреагировать на любые угрозы национальной безопасности.