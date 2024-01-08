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Царьград

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Вопрос о выписке Остина остаётся открытым - Пентагон не может назвать дату

Вопрос о выписке Остина остаётся открытым - Пентагон не может назвать дату

Ситуация с Остином по-прежнему остаётся непонятной - он до сих находится в медицинском центре.70-летний глава Пентагона Ллойд Остин, который по должности находится чуть ниже президента в командной цепочке вооруженных сил США, должен быть доступным в любой момент, чтобы своевременно отреагировать на любые угрозы национальной безопасности.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
А что с ним, сильно побелел (побледнел) или похудел?
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17 час.

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