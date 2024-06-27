"Решается кто в Чёрном море батёк": После инцидента с "Глобал Хоуком" пришли британцы – Fighterbomber

"Понятно, что сейчас все рэбманы и на земле, и на кораблях Черноморской флотилии проигрывают для радиотехнических разведывательных средств самолёта лучшие хиты "Я русский" и "Матушка", но все будут ждать случайного слива топлива с объективным контролем", - шутил Fighterbomber.