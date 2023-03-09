Настя Ивлеева рассказала, что думает о мнении окружающих

Блогер Настя Ивлеева отпраздновала 8 марта не только Международный женский день, но и свое 32-летие. По этой причине знаменитость опубликовала пост, в котором рассказала, как важно в любой ситуации всегда оставаться собой.
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