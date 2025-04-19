Под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике зафиксировали переброску украинского элитного подразделения «Птицы Мадьяра», сообщил РИА Новости командир штурмового батальона 60-й гвардейской бригады ВС РФ с позывным «Миф».
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