Захарова назвала иронией наштампованные санкции и уничтожение экономики ЕС

РИА Новости/Сергей Гунеев Воровство замороженных российских активов, наштампованные антироссийские санкции и уничтожение экономики стран Евросоюза являются настоящей иронией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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