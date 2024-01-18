Куратор ЖКХ в ХМАО Каров, заявлявший о готовности региона к зиме, после массовых аварий озаботился состоянием коммунальных объектов

Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа Матвей Каров, который накануне отопительного сезона публично заверял, что регион готов к зиме, потребовал от мэров, в разгар морозов, провести ревизию коммунальных объектов и устранить выявленные недочеты.
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