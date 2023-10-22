Три каратиста из Миллерово стали победителями и призерами турнира по каратэ в Ростове-на-Дону

Прошло открытое первенство Ростова-на-Дону по каратэ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из республики Абхазия, Черкеска, Азова, Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Миллерово.
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