Grand Theft Auto VI и Star Wars Outlaws стали самыми ожидаемыми играми по данным IGN Playlist Анали...

Grand Theft Auto VI и Star Wars Outlaws стали самыми ожидаемыми играми по данным IGN PlaylistАналитики проанализировали данные трекера бэклога и игровой активности IGN Playlist и определили игры, которые геймеры ждут больше всего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)