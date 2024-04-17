В Казани выступит симфонический оркестр Таджикистана

В Казани 25 апреля в Татарском государственном театре драмы и комедии им. Карима Тинчурина состоится концерт эстрадной группы «Мелодия дружбы» Государственного симфонического оркестра Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
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