На месте омского картодрома у ДОСААФ собираются построить развлекательный комплекс. Но прежде застройщику нужно будет провести раскопки для сохранения археологического памятника «Стоянка Омская».
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На месте омского картодрома у ДОСААФ собираются построить развлекательный комплекс. Но прежде застройщику нужно будет провести раскопки для сохранения археологического памятника «Стоянка Омская».