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Сообщается об утреннем взрыве в Грозном, в аэропорту города вводился план «Ковёр»

Сообщается об утреннем взрыве в Грозном, в аэропорту города вводился план «Ковёр»

Украинский беспилотник мог атаковать столицу Чеченской республики, жители Грозного под утро слышали звук взрыва в городе.

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