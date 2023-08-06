Крупные победы в РПЛ, Гвардиол в «Сити», Усачева ушла от Тутберидзе, победа гандболисток 76:1 и другие новости утра

Лена Мисько

Сегодня Суперкубок Англии, и это можно считать началом европейского сезона. Либо таким будильником в его преддверии. И это тот будильник, на который ты поставил любимую песню, и завёл на комфортное время. Мелодия: «Сити» – «Арсенал». Перед началом сезона все статистические компании и букмекеры считают «Арсенал» большим фаворитом на второе место и главным кандидатом на борьбу за чемпионство. У команды хорошее трансферное окно, все лидеры сохранены, и вроде как система Артеты должна только прогрессировать. Предсезонку они провели убедительно. Но против них лучшая команда мира. Ещё и неудобная: Гвардиола 8 из 9 раз победил Артету, в их матчах 22:5 по голам. Но есть стата в пользу Артеты – оба его тренерских трофея (Кубок и Суперкубок) были выиграны в августе. Короче, выбираю в этой игре «Обе забьют» за 1,6 у Фонбет. Там всё ещё действует мой промокод NOMER, который при регистрации даёт фрибет 2000 рублей. Ну и традиционное: ставьте ради удовольствия и баловства, а не ради заработка: https://www.fon.bet/sports/football/79000/41116970/