Бедрицкий: пересмотр ядерной доктрины РФ — последнее предупреждение Западу

Пересмотр Россией ядерной доктрины является последним предупреждением западным странам. Об этом заявил РИА Новости директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
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