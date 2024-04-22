«Собаки погрызли!» Успенская откровенно рассказала, что с ней случилось

Певица впервые появилась на публике после известий о госпитализации. Любовь Успенская Социальные сетиНекоторое время назад в прессе появились сообщения о том, что Любови Успенской внезапно стало плохо с сердцем и ее экстренно госпитализировали.
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