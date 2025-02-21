Ольга Абрамова рассказала о круге своих полномочий на посту советника главы Минсельхоза России

Ижевск. Удмуртия. Бывший министр сельского хозяйства Удмуртии, экс вице-премьер и и. о. председателя правительства Удмуртии, а ныне советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова рассказала «Сусанину» о круге своих полномочий на посту в госоргане.