Комбриг оценил владение Путиным информацией о ходе СВО

Президент России Владимир Путин в достаточной мере погружен в детали хода спецоперации на Украине. Уровень владения главой государства информацией о ходе СВО оценил командир одной из бригад, задействованных в боевых действиях, в программе «Москва.
Президент России Владимир Путин в достаточной мере погружен в детали хода спецоперации на Украине. Уровень владения главой государства информацией о ходе СВО оценил командир одной из бригад, задействованных в боевых действиях, в программе «Москва.
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