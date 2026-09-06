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Ребёнок пострадал при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

Ребёнок пострадал в результате удара Вооружённых сил Украины по Ростову-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

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