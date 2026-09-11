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Царьград

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ФНС исключила ООО «Дискотека Авария» из ЕГРЮЛ 7 сентября

ФНС исключила ООО «Дискотека Авария» из ЕГРЮЛ 7 сентября

Федеральная налоговая служба инициировала исключение ООО «Дискотека «Авария» из ЕГРЮЛ 7 сентября. Фирма из Иваново с нулевой прибылью с 2021 года формально не влияет на работу музыкальной группы.

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