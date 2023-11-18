Стартовые продажи российских смартфонов и планшетов на ОС “Аврора” состави...

Стартовые продажи российских смартфонов и планшетов на ОС “Аврора” составили несколько сотен штукСогласно одной из российский сетей, спрос на девайсы на базе “Авроры” превзошел ожидания, поскольку даже такое количество гаджетов рассчитывали продать лишь до конца 2023 года.