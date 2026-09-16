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Воронежские новости

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Завтра похолодание до +10 ночью и до +19 днём. Ветер сменится.

Завтра похолодание до +10 ночью и до +19 днём. Ветер сменится.

Завтра похолодает до +10 ночью, а днём будет до +19. Ветер сменит направление и станет спокойнее. Не пропустите подробности!Сегодня, 16 сентября, дневная температура воздуха составляет +17 градусов.

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