Специалист посетил Международный юридический форум в Санкт-Петербурге Во время посещения Международного юридического форума в Санкт-Петербурге не было видно и следа от давления Запада на Россию, сообщил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
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