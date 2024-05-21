«Если случайность имеет политические последствия, то надо к ней присмотреться повнимательнее» - говорил товарищ Сталин.
Экс-подполковник СБУ допустил британо-украинский след в гибели Раиси
Комментарии
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VORON VoronS
Когда все руководство США повесится.... мы тоже ничего не заметим!!! Погода была плохая... И у всех депрессия...
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14 час.
ninikooo Митусова
США и Британия что-то совсем « распоясались»- не пора ли умерить их пыл?!
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12 час.
Андрей Сапожников
слишком много "заинтересантов", чтобы мировой военный конфликт начался на Ближнем Востоке.
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11 час.
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