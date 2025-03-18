Стало известно о рисках с российским госдолгом

Использование Министерством финансов России заимствований с плавающими ставками несет в себе риски для бюджета, потому что любое изменение условий может поставить под угрозу финансирование ключевых инфраструктурных проектов.
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