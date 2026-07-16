Каким стал бы СССР сегодня, если бы не распался

Альтернативная реальность: Каким был бы СССР в 2026 году? Если сегодня завести разговор о Советском Союзе, почти сразу всплывает один и тот же аргумент: «Да если бы он не распался, мы бы до сих пор стирали в машинах „Малютка“, ходили с дисковыми телефонами и искали дефицитную туалетную бумагу!» Скептики искренне уверены, что советский строй и технический прогресс — вещи несовместимые.