Минтруд предложил учитывать группу инвалидности при трудоустройстве по квоте

Минтруд создал новый подход к выполнению квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Предложение состоит в том, чтобы считать ее исполнение в зависимости от группы инвалидности — I группа будет занимать сразу три рабочих места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии