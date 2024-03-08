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Минтруд предложил учитывать группу инвалидности при трудоустройстве по квоте

Минтруд предложил учитывать группу инвалидности при трудоустройстве по квоте

Минтруд создал новый подход к выполнению квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Предложение состоит в том, чтобы считать ее исполнение в зависимости от группы инвалидности — I группа будет занимать сразу три рабочих места.

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