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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев уйдет из «Ростова». На вратаря претендуют «Рубин», «Урал» и «Химки» («РБ Спорт»)

Срок соглашения 29-летнего вратаря с клубом истек по окончании сезона-2023/24. Как сообщает «РБ Спорт», Медведев не продлит контракт с «Ростовом», после получения более выгодных предложений от других клубов РПЛ.

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