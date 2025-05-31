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Царьград

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Крушение поезда в Брянской области: 4 погибших и 24 пострадавших в ЧП

Крушение поезда в Брянской области: 4 погибших и 24 пострадавших в ЧП

В Брянской области сотрудники МЧС разбирают обломки вагонов после крушения поезда. В результате инцидента погибли 4 человека, включая машиниста, и пострадали еще 24 человека.

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