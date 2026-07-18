Купаться запрещено: спасатели Краснодара перешли на усиленный режим из-за жары

Купаться запрещено: спасатели Краснодара перешли на усиленный режим из-за жарыВысокая температура воздуха, установившаяся в Краснодаре, заставила городские власти усилить меры безопасности на водных объектах.
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