Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

397 подписчиков

Купаться запрещено: спасатели Краснодара перешли на усиленный режим из-за жары

Купаться запрещено: спасатели Краснодара перешли на усиленный режим из-за жары

Купаться запрещено: спасатели Краснодара перешли на усиленный режим из-за жарыВысокая температура воздуха, установившаяся в Краснодаре, заставила городские власти усилить меры безопасности на водных объектах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии