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Хоркина о допуске гимнастов: «Наши команды, мужская и женская, все равно не смогут выступать на Олимпиаде. А это главное»

Ранее стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) дала российским спортсменам по 3 места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году.

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