Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лед перед публикой

На ледовом шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха зрители приветствовали фигуриста стоя Фото: социальные сети Роман Костомаров еще задолго до ледового шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха говорил о том, что он тоже выйдет на лед, чтобы поздравить давнего друга.