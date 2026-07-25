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Россия нанесла сокрушительный удар по портам ВСУ

Российские военные 25 июля ударили по портам и морским судам ВСУ: в порту «Черноморск» уничтожены объекты для хранения военных грузов; в порту «Николаев» — сухогруз, и быстроходный катер CV-90 ВМС Украины.

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