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Охранявший Трампа во время покушения сотрудник возглавил Секретную службу США

Охранявший Трампа во время покушения сотрудник возглавил Секретную службу США

Президент США Дональд Трамп назначил руководителем Секретной службы Шона Каррана, который осуществлял охрану политика, когда на него было совершено покушение во время выступления на предвыборном митинге в городе Батлере, штат Пенсильвания.

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