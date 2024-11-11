«Показательный котёл в Курахово, пленных не будет»: Подоляка раскрыл ситуацию в Курской обл, — «дожать не смогли»: Карта боевых действий на Украине, к утру 11.11.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 11 ноября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 11.
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