Власти Салехарда выведут на маршруты автобусы с аудиорассказами о героях

В честь Года героев на Ямале в Салехарде запустят два «говорящих» автобуса. Пассажиры услышат в них рассказы о геологе Подшибякине и трудовой доблести города, рассказал в соцсетях глава столицы ЯНАО Алексей Титовский.
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