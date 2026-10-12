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Суд в Химках вынес приговор по делу о хищениях у военных в Шереметьево: сроки от 8 до 17 лет

Суд в Химках вынес приговор по делу о хищениях у военных в Шереметьево: сроки от 8 до 17 лет

Химкинский городской суд Московской области огласил приговор фигурантам громкого дела о преступном сообществе, промышлявшем хищениями денег у граждан, в том числе участников СВО, на территории международного аэропорта Шереметьево.

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