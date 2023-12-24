Плохие условия в портах Африки: Испугавшиеся БПЛА логистические гиганты столкнулись с трудностями

Судоходные компании, плавающие вокруг мыса Доброй Надежды, чтобы избежать нападений хуситов на Красное море, сталкиваются с трудным выбором: где дозаправиться и пополнить запасы, поскольку африканские порты отличаются бюрократической волокитой, перегруженностью и плохим оборудованием.
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