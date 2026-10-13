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МОСИНФОРМ

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Суперкубок по волейболу среди мужских команд пройдет в Москве 26 и 27 декабря

Суперкубок по волейболу среди мужских команд пройдет в Москве 26 и 27 декабря

В Москве 26 и 27 декабря пройдет Суперкубок по волейболу среди мужских команд. За трофей поборются столичное «Динамо», казанский «Зенит», санкт-петербургский «Зенит» и белгородское «Белогорье».

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