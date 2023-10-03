Почти половина россиян хотят, чтобы их внешний вид выделялся на фоне остальных

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Примерно половина россиян считают себя стильными и хотят выделяться на фоне других людей, показало совместное исследование аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и агентства A2:Research, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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