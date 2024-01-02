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Кредиторы начали предупреждать заемщиков о высокой закредитованности

Кредиторы начали предупреждать заемщиков о высокой закредитованности

С первого января 2024 года на территории Российской Федерации начал действовать закон, в соответствии с которым кредиторы должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при сумме займа от десяти тысяч рублей.

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