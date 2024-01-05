Крупнейшую в мире криптобиржу Binance оштрафовали в Узбекистане

Национальное агентство перспективных проектов в Республике Узбекистан выявило ряд нарушений со стороны крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, руководствуясь Положением о порядке лицензирования провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов.
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