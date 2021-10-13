В Иркутске инспектор ГИБДД помог вовремя доставить беременную двойней женщину в роддом

Сотрудник отдельного батальона ДПС ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» лейтенант полиции Николай Протасов оперативно доставил роженицу в роддом, где через 30 минут на свет появились здоровые малыши: мальчик и девочка.