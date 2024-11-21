ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Какое "стратегическое сдерживание", если Штаты ни одной оборонительной войны не вели - только гражданские и захватнич...В Пентагоне заяви...
  • Людмила Лепаева
    Из думы на пенсию. не уходят, она там до 100 лет будет сидеть.Матвиенко переизб...
  • Варлам Устрялов
    съесть-то, он съест, да кто же даст вшивой холандии арестовывать САМОГО премьера фашисткой жидляндии.СМИ заявили о гот...

Работодатели заявили о готовности платить больше управленцам за soft skills

Работодатели заявили о готовности платить больше управленцам за soft skills

Большинство работодателей (87%) готовы больше платить управленцам за прокаченные soft skills. Свыше половины из них заявили, что поднимут уровень зарплаты кандидата с развитыми навыками на сумму от 5 до 15% выше изначальной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх