Работодатели заявили о готовности платить больше управленцам за soft skills

Большинство работодателей (87%) готовы больше платить управленцам за прокаченные soft skills. Свыше половины из них заявили, что поднимут уровень зарплаты кандидата с развитыми навыками на сумму от 5 до 15% выше изначальной.
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