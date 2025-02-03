Renault выпустит заводской ГБО для нового бюджетного Duster

Renault анонсировала обновление популярного кроссовера Duster. Новая версия автомобиля будет оснащена заводским газобаллонным оборудованием (ГБО) и мягкой гибридной системой MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), что обеспечит улучшенную топливную экономичность и снижение эксплуатационных расходов.
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