«Сумки подкладывают… Так нас всех перебьют», – танцор Полунин нецензурно анонсировал отъезд из России из-за угроз семье 

Виктор Орлов. Уроженец Херсона звезда мирового балета Сергей Полунин, ранее демонстративно отказавшийся от карьеры на Западе в пользу России, пригрозил уехать из РФ, если правоохранители в ближайшую неделю не дадут четкого ответа, кто ведет несанкционированную слежку за семьей артиста.