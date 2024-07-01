«Сумки подкладывают… Так нас всех перебьют», – танцор Полунин нецензурно анонсировал отъезд из России из-за угроз семье 

Виктор Орлов. Уроженец Херсона звезда мирового балета Сергей Полунин, ранее демонстративно отказавшийся от карьеры на Западе в пользу России, пригрозил уехать из РФ, если правоохранители в ближайшую неделю не дадут четкого ответа, кто ведет несанкционированную слежку за семьей артиста.
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