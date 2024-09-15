Times: Борис Джонсон призвал Стармера разрешить Украине наносить удары вглубь РФ

Global Look Press/Boris Johnson/ Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали нынешнего главу британского правительства Кира Стармера разрешить Украине наносить удары вглубь РФ, пишет издание Times 14 сентября.
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