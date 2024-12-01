НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

«Авангард» нанес 7 бросков в створ за два периода игры с «Северсталью». Омичи ведут 2:1

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходит в Омске, хозяева ведут со счетом 2:1. Перед началом третьего периода «Авангард» уступает сопернику по броскам (7:29), проигрывает по вбрасываниям (10 против 22) и по времени в атаке (05:04 против 14:43).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх