Песков объяснил смену губернатора Курской области

Хулиган и дебошир авиа перевозок в госаппарате! Всё мудрено как то!!

СМ

Сергей Метельков

Предварительно установлено, что вечером 29 мая 2014, следуя в качестве пассажира авиарейсом №1303 сообщением „Минеральные воды — Москва“, Александр Хинштейн, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, инициировал ссору с членами экипажа воздушного судна, провоцировал их». По данным ведомства, депутат грубо высказывался в адрес других пассажиров и угрожал увольнением бортпроводнице, пытавшейся призвать слугу народа к порядку. При этом все бесчинства Хинштейна были записаны на камеры мобильных телефонов.