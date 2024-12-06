РИА Новости/Александр Казаков Назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области связано с необходимостью кризисного управления в регионе, сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков объяснил смену губернатора Курской области
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Сергей Метельков
Хулиган и дебошир авиа перевозок в госаппарате! Всё мудрено как то!!
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19 час.
СМ
Сергей Метельков
Предварительно установлено, что вечером 29 мая 2014, следуя в качестве пассажира авиарейсом №1303 сообщением „Минеральные воды — Москва“, Александр Хинштейн, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, инициировал ссору с членами экипажа воздушного судна, провоцировал их». По данным ведомства, депутат грубо высказывался в адрес других пассажиров и угрожал увольнением бортпроводнице, пытавшейся призвать слугу народа к порядку. При этом все бесчинства Хинштейна были записаны на камеры мобильных телефонов.
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19 час.
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