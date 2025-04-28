Дайджест дня: кроссовер Renault Boreal, убытки Ниссана и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Анонсирован кроссовер C-сегмента Renault Boreal, который адресован развивающимся рынкам и будет продаваться в 70 странах за пределами Европы.